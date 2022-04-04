مؤتمر كلوب: بنفيكا منافس خطير.. لويس دياز حاول كشف خباياهم لكني لم أفهم

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ووصف خصمه البرتغالي بالمنافس الخطير.

ويحل ليفربول ضيفا على بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "بنفيكا فريق يلعب كرة قدم جيدة في كل المراكز. هم مستعدون لتحمل المخاطر. يفتحون الملعب من أجل الاستحواذ. لذلك علينا الفوز بالكرات المشتركة".

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وأضاف المدرب الألماني "بنفيكا فريق خطير يتكون من مجموعة من اللاعبين المنضبطين فنيا".

وواصل "لم يكن بنفيكا المرشح الأوفر حظا أمام أياكس لكنه نجح في عبوره. إنهم يعرفون كيف يحققون النتائج الجيدة".

وشدد كلوب "بنفيكا أحد أنجح الفرق في البرتغال. إنه خصم صعب".

وكشف "حاول لويس دياز كشف خبايا بنفيكا لي بما أنه لعب في بورتو حتى يناير الماضي لكني لم أفهم كلمة واحدة".

اللاعب الكولومبي انتقل من بورتو إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ويتحدث الإسبانية والبرتغالية، ولا يجيد اللغة الإنجليزية بشكل كبير.

وأتم "لدينا عدد كاف من المتخصصين في كرة القدم البرتغالية داخل الفريق، دياز وديوجو جوتا، لكننا نحلل الخصم على أي حال كالمعتاد، لسنا بحاجة إلى أي قصص من هناك".

مباراة الذهاب ستقام في البرتغال يوم الثلاثاء، بينما يستضيف ليفربول الفريق البرتغالي في الإياب يوم الأربعاء التالي على ملعب أنفيلد.

يورجن كلوب ليفربول بنفيكا
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