استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات عمرو زكي.. الغزال الخامس
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 17:03
كتب : أحمد شاكر
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك عمرو زكي نجم مصر والزمالك وإنبي وويجان السابق في الاستفتاء.
وجاء إبراهيم يوسف "الغزال" في المركز الخامس، بينما تربع محمد صلاح على القمة.
وجاءت اختيارات عمرو زكي بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- حسن شحاتة
3- محمود الخطيب
4- حسام حسن
5- إبراهيم يوسف
6- أحمد حسن
*أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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