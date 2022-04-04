برشلونة يضع خطة التعاقد مع ليفاندوفيسكي

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ برشلونة

ويسعى تشافي هيرنانديز، لتدعيم صفوف البلوجرانا بصفقات من العيار الثقيل بحثًا عن المنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل، عقب الطفرة التي شهدها الفريق منذ وصول المدرب الشاب، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ووضع برشلونة وفقًا لـ"سكاي سبورت" الظهير الأيمن الأمريكي، سيرجينيو ديست ضمن خطة التعاقد مع ليفاندوفيكسي.

ويهدف برشلونة لاستغلال رغبة بايرن ميونيخ المسبقة في التعاقد مع لاعب أياكس أمستردام السابق في حسم صفقة المهاجم البولندي.

ويملك ليفاندوفيكسي الحماس اللازم للانضمام لصفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل في ظل المشروع الجيد الذي يقدمه تشافي هيرنانديز.

واتجه برشلونة نحو التعاقد مع ليفاندوفيسكي، عقب تعثر صفقة انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني بسبب التكلفة الباهظة التي تفوق خطط النادي الكتالوني.