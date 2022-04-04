برشلونة يضع خطة التعاقد مع ليفاندوفيسكي

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

ويسعى تشافي هيرنانديز، لتدعيم صفوف البلوجرانا بصفقات من العيار الثقيل بحثًا عن المنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل، عقب الطفرة التي شهدها الفريق منذ وصول المدرب الشاب، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ووضع برشلونة وفقًا لـ"سكاي سبورت" الظهير الأيمن الأمريكي، سيرجينيو ديست ضمن خطة التعاقد مع ليفاندوفيكسي.

أخبار متعلقة
تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا ساحر جديد في برشلونة.. بيدري يسقط إشبيلية ويشعل صراع المركز الثاني تشكيل إشبيلية - لاميلا ومارسيال يواجهان برشلونة تشكيل برشلونة - ديمبيلي وتوريس وأوباميانج يواجهون إشبيلية

ويهدف برشلونة لاستغلال رغبة بايرن ميونيخ المسبقة في التعاقد مع لاعب أياكس أمستردام السابق في حسم صفقة المهاجم البولندي.

ويملك ليفاندوفيكسي الحماس اللازم للانضمام لصفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل في ظل المشروع الجيد الذي يقدمه تشافي هيرنانديز.

واتجه برشلونة نحو التعاقد مع ليفاندوفيسكي، عقب تعثر صفقة انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني بسبب التكلفة الباهظة التي تفوق خطط النادي الكتالوني.

برشلونة ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا بيدري: الهدف يشبه هدفي في جالاتا سراي.. كلما رأيت قدما أواصل الاختراق ساحر جديد في برشلونة.. بيدري يسقط إشبيلية ويشعل صراع المركز الثاني انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إشبيلية.. تساوت الرؤوس مؤقتا تشكيل إشبيلية - لاميلا ومارسيال يواجهان برشلونة تشكيل برشلونة - ديمبيلي وتوريس وأوباميانج يواجهون إشبيلية مدرب سيلتا فيجو غاضبا: هذا الأسبوع لا توجد أزمة في ريال مدريد وهذه أشياء جيدة لهم الثالث مؤقتا.. فيليكس يقود أتلتيكو مدريد للفوز على متذيل ترتيب الدوري الإسباني
أخر الأخبار
رومانو: محمد صلاح لم يفكر مطلقا في برشلونة 2 دقيقة | ميركاتو
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات عمرو زكي.. الغزال الخامس 26 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
رئيس كاف يبدي اطمئنانه على سير العمل في كوت ديفوار استعدادا لكأس إفريقيا 2023 26 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك - تكثيف الحمل البدني وفيريرا يجتمع بـ زيزو 55 دقيقة | مصر
مؤتمر كلوب: بنفيكا منافس خطير.. لويس دياز حاول كشف خباياهم لكني لم أفهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يضع خطة التعاقد مع ليفاندوفيسكي ساعة | الدوري الإسباني
مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في مارس ساعة | المحترفون
خبر في الجول - تفاصيل زيارة رئيس كاف لـ كوت ديفوار استعدادا لأمم إفريقيا 2023 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع