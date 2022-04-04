مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في مارس

ترشح عمر مرموش مهاجم شتوتجارت لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني خلال شهر مارس.

نشرت رابطة الدوري الألماني أسماء المرشحين الثلاثة للجائزة، وتواجد بينهم اسم المهاجم المصري.

ويتنافس مرموش (23 عاما) مع الثنائي يسبر ليندستورم لاعب إينتراخت فرانكفورت (22 عاما) وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن (21 عاما).

خلال مباريات شهر مارس سجل مرموش هدفا وصنع مثله.

👶 It's #BLRookie time again, so we need YOU to decide who takes home the spoils for March! 📊 👑 Will it be Amine Adli, @OmarMarmoush or @Jobbe2902? 🤔 Get voting 𝗻𝗼𝘄! ⏱ 👉 https://t.co/kOwXHZjLzk pic.twitter.com/2EeF6c1Iz8 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 4, 2022

يذكر أن مرموش حصد الجائزة في شهر سبتمبر الماضي.

تألق عمر مع شتوتجارت مؤخرا جذب اهتمام بعض الفرق الإنجليزية، إذ يراقب أرسنال وتوتنام الإنجليزيين جناح منتخب مصر حاليا من أجل ضمه.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الخميس في تقرير لها فإن مرموش جذب اهتمام قطبي لندن ويراقبان تطوره خلال الفترة الجارية لاحتمالية ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس فولفسبورج العروض المقدمة للتخلي عن خدمات عمر مرموش، بداية الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الشاب صاحب الـ23 عامًا، 4.5 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 17 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.

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