مدرب بلجيكا يحذر هازارد ولوكاكو قبل كأس العالم

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:36

كتب : محمود حمدي

إدين هازارد - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

حذر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، الثنائي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد وروميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، بالاستبعاد من قائمة المنتخب في منافسات كأس العالم 2022.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

روميلو لوكاكو

النادي : تشيلسي

بلجيكا

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 بقطر، عن وقوع المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات، المغرب وكرواتيا وكندا.

وشدد مدرب المنتخب البلجيكي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه سيقوم بتقييم الثنائي في شهر سبتمبر المقبل.

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وقال مارتينيز: "الوقت المناسب لتقييم لوكاكو وهازارد سيكون في سبتمبر المقبل، مازال 7 أشهر على انطلاق كأس العالم وليس من الطبيعي حسم القرار في الوقت الحالي".

وأضاف مارتينيز: "هناك العديد من اللاعبين يغيرون أنديتهم في الصيف، أعتقد أنها فرصة جيدة للثنائي في مسيرتهما المهنية".

وأوضح مدرب منتخب بلجيكا "أعلم جيدًا وضع هازارد مع ريال مدريد وكذلك لوكاكو مع تشيلسي، لكن مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم تختلف الدوافع لدى اللاعبين ويرتفع معدل التركيز".

ويعاني هازارد من الإصابات منذ انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي وانتهى موسمه الحالي بسبب إصابة في كاحل القدم.

فيما دخل لوكاكو في أزمه مع ناديه تشيلسي منذ تصريحاته بشأن رغبته في العودة لصفوف إنتر ميلان ميلان، ولا يحظى بموقع أساسي في تشكيلة المدرب توماس توخيل.

بلجيكا هازارد لوكاكو
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