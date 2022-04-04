ليفربول بلا إصابات قبل مواجهات بنفيكا ومانشستر سيتي

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

أصبح فريق ليفربول خاليا من الإصابات بعد شفاء نابي كيتا لاعب الوسط الغيني، وذلك قبل خوض 4 مباريات متتالية ضد بنفيكا ومانشستر سيتي.

ليفربول يحل ضيفا على بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ثم يواجه سيتي بملعبه الأحد المقبل في الدوري، قبل أن يستضيف الفريق البرتغالي في الإياب يوم الأربعاء التالي، ويواجه الفريق السماوي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي السبت التالي.

وشهد المران الرئيسي يوم الإثنين قبل السفر إلى البرتغال لملاقاة بنفيكا مشاركة كل لاعبي ليفربول في المران ليدخل الفريق التحديات المقبلة بلا إصابات.

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تدرب كيتا مع الفريق، بالإضافة إلى كورتيس جونز وجويل ماتيب بعد إصابتهما البسيطة ضد واتفورد يوم السبت.

سيقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في حيرة من أمره مع كثرة الجاهزين للمشاركة في المباريات.

وقد يلجأ المدرب الألماني للتدوير من أجل إراحة بعض اللاعبين مع كثرة المباريات التي يلعبها الفريق هذا الشهر.

عقب المباريات الـ4 المذكورة سلفا، سيلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم 19 أو 20 أبريل، ثم يلعب رفاق محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 23 أو 24.

ويختتم ليفربول الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 30 لكنه قد يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (في حالة تأهله) يوم 26 أو 27 من الشهر نفسه.

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