استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد صلاح الدين.. شحاتة على القمة
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:26
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك محمد صلاح نجم مصر والزمالك السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1- حسن شحاتة
2- محمود الخطيب
3- محمد صلاح
4- عصام الحضري
5- ميدو
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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