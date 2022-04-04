مؤتمر جوارديولا: لن ألعب بالطريقة نفسها ضد أتليتكو وليفربول.. وانتظر الإلهام

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه لن يلعب بنفس الخطة أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وضد ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يصطدم ليفربول بسيتي في ملعب الاتحاد بقمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال بيب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لسوء الحظ ودعنا دروي الابطال ثلاث مرات بسبب أهداف خارج أرضنا، ولحسن الحظ ألغيت هذه القاعدة هذا الموسم".

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وأضاف "سنلعب دائما من أجل الفوز، سنحاول خلق الفرص في ملعبنا وفي ملعب أتليتكو بمباراة الإياب كذلك، يجب أن نسجل ونفوز وإلا سنودع البطولة".

وأكمل المدرب الإسباني "سنحاول اللعب بأفضل طريقة ممكنة لأن أتليتكو مدريد أحد أصعب الفرق في العالم، لديهم خبرة كبيرة في دوري الابطال كما أنهم أبطال الدوري الإسباني".

وواصل "علينا ألا نترك لهم المساحات، ولا حتى متر واحد. سندافع عندما نحتاج إلى الدفاع، ونهاجم عندما نحتاج إلى الهجوم".

وأردف "سنحتاج أيضا إلى الشجاعة والذكاء في اتخاذ القرارات".

وتابع "مباراة الذهاب ليست حاسمة، لدينا مباراة أخرى في إسبانيا، سنحاول الذهاب إلى مدريد بنتيجة جيدة قدر الإمكان".

وأتم "قبل مباريات دوري أبطال أوروبا أفكر كثيرا وابتكر أفكارا جديدة، بالتأكيد لن العب بنفس الشكل ضد أتليتكو وليفربول، لذلك سأفكر في الكثير من الخطط الغبية الليلة قبل أن يأتي الإلهام وأقدم خطة مدهشة لمباراة الغد".

ويقام لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

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