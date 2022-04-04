ماذا يدور في كواليس يونايتد.. انقسام بين بوكيتينو وتين هاج واتصالات لـ رانجنيك مع المرشحين

تشهد غرف ملابس مانشستر يونايتد الإنجليزي انقسامات بين اللاعبين على اسم المدير الفني الجديد للفريق المنتظر توليه المسؤولية في الموسم المقبل.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

صحيفة Manchester Evening News ذكرت أن بعض لاعبي مانشستر يونايتد متحمسون للمدرب الهولندي إريك تين هاج من أجل تولي تدريب الفريق.

في حين أن البعض الآخر يرى أن اسم تين هاج يعد خيارا مخيبا للآمال خلفا للألماني المؤقت الحالي رالف رانجنيك.

وعلى مستوى نجوم مانشستر يونايتد السابقين، فأظهر الثنائي جاري نيفيل ونيكي بات دعمهم للأرجنتيني بوكيتينيو لتولي مهمة تدريب الشياطين الحمر.

إلا أن المدرب الهولندي تين هاج يظل الأوفر حظا للفوز بتدريب مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في ظل تزايد الإحباط داخل مانشستر يونايتد بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم تمكن رانجنيك من تغيير مستوى الفريق بعد رحيل أولي جونار سولشاير.

مع بعض القرارات المحيرة بالنسبة للإدارة والفريق التي اتخذها المدرب الألماني مؤخرا، ومنها بدء مباراة ليستر سيتي بدون مهاجم في ظل غياب كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني، رغم أن ماركوس راشفورد كان يجلس على مقاعد البدلاء.

الأمر الذي اضطر المدرب إلى منح برونو فيرنانديز أدوارا هجومية وكان في معظم الأوقات يلعب كمهاجم صريح.

في الإطار ذاته أشار رانجنيك إلى أنه أجرى عدة مقابلات مع بعض الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد ويعتقد أنه عقد جلسة مع ماوريسيو بوكيتينو مؤخرا.

وقال رانجنيك عن ذلك: "أعلم أن الإدارة تحدثت مع بعض الأسماء المرشحة لتدريب الفريق ولكن حتى الآن لم نتحدث عن الانطباعات التي حصلوا عليها من تلك الإجتماعات".

وحذر المدرب الألماني المخضرم من إمكانية زيادة الفترة التي يحتاجها مانشستر يونايتد لإصلاح الفريق وعملية إعادة البناء قائلا: "مانشستر سيتي وليفربول تم بناؤهما معا على مدار 5 أو 6 سنوات، وهذا البناء على أساس كيف يرى المدربون اللعب".

وأضاف "أخبرت الإدارة بذلك وأن هذا ما يجب أن يحدث، يجب أن يختار المدرب نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم ويناسبون طريقة اللعب".

وشدد "يجب أن تكون خلفية اللاعبين أكثر عدوانية في الملعب، في بعض الأوقات خلال مباراة ليستر سيتي كان الثعالب هم الأكثر شراسة وعدوانية وقتالا على الكرة لذلك واجهنا الكثير من المشاكل خلال اللقاء".

أما بوكيتينو فتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان قائلا لموقع فوت ميركاتو عقب فوز فريقه على لوريان في الدوري الفرنسي: "لم أناقش مستقبلي مع إدارة النادي".

وأضاف "لدي موسم واحد في تعاقدي مع باريس، ولكن من المهم تحليل الأمور بشكل جيد قبل اتخاذ القرارات الهامة، وكذلك سوف أحترم القرار الذي سيتخذه النادي في المستقبل تجاهي".

وأتم تصريحاته "ما سيحدث سوف سيحدث ولن يمنعه أحد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بعد مرور 30 جولة من المسابقة.