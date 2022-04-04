سعيد العويران يتحدث لـ في الجول عن مجموعة السعودية وهدفه التاريخي في بلجيكا.. ورسالة لـ صلاح

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 13:48

كتب : محمود حمدي

سعيد العويران - السعودية

تحدث أسطورة الكرة السعودية، سعيد العويران عن حظوظ المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، وذكرياته مع مونديال 94 الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وقدم خلاله مستويات مبهرة، كما وجه رسالة لنجم المنتخب المصري وليفربول إلانجليزي محمد صلاح.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وقال العويران لـ FilGoal.com: "أعتقد أن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم متوازنة، وتخطي دور المجموعات ليس بالأمر الصعب".

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وأضاف العويران: "المنتخب الأرجنتيني فريق كبير ولكنه ليس بجيل العمالقة (دييجو) مارادونا و(جابرييل) باتيستوتا وكانيجيا وغيرهم خاصة مع تراجع مستوى ميسي الواضح".

وكان سعيد العويران قد سجل هدفا رائعًا لمنتخب بلاده فى مرمى الأرجنتين فى المباراة التى جمعتهما فى نهائي كأس العالم للقارات 1992 وحسمها التانجو بنتيجة 3-1.

وتابع نجم منتخب السعودية السابق "بصمات هيرفي رينارد واضحة خلال مشوار التأهل وخبراته في كأس العالم توفر الثقة اللازمة للمنتخب".

وأوضح العويران "علينا الانتظار حتى المباريات الودية والتحضيرات الأخيرة لفرق المجموعة وبناء عليها ستتضح الرؤية فيما يتعلق بالمنافسة على تخطي دور المجموعات".

وعن هدفه التاريخي في مواجهة بلجيكا بكأس العالم 1994، قال العويران: "هدف لا ينسى والبطولة بشكل عام كانت رائعة، خسرنا أمام هولندا ولكن قدمنا مباراة كبيرة، وحالفنا التوفيق في مواجهتي المغرب وبلجيكا".

وواصل "لله الحمد كنت موجودا في أفضل مشاركة بتاريخ المنتخب السعودي بكأس العالم، وأتمنى أن يصل الجيل الحالي إلى ما هو أبعد أو على الأقل التأهل لثمن النهائي".

وسجل العويران هدفا تاريخيا في شباك المنتخب البلجيكي في كأس العالم 1994، تم اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي كأفضل هدف آسيوي في تاريخ كأس العالم.

وأعرب العويران عن حزنه عقب تأهل المنتخب السنغالي على حساب المنتخب المصري قائلا: " تمنيت تأهل المنتخب المصري لكأس العالم، ولكن المنتخب السنغالي قوي خاصة من الناحية البدنية".

وأضاف "المنتخب المصري عانى من الضعف الهجومي وقلة خلق الفرص التهديفية، كان عليه تسجيل أكثر من هدف في القاهرة واللعب بشكل هجومي أفضل".

ووجه العويران رسالة لمحمد صلاح وقال: "أنت لاعب كبير وكأس العالم حلم لأي لاعب لكنه ليس نهاية المطاف، وأقول للشعب المصري (خفوا) على صلاح وساندوه".

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