مؤتمر برناردو سيلفا: أتليتكو لن يلعب مباراة مفتوحة أمامنا.. وإذا طبقنا خطة جوارديولا سننجح

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي

يؤمن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بأن منافسه أتليتكو مدريد لن يلعب مباراة مفتوحة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "اعتاد اللاعبون على مثل هذه المباريات الصعبة، إنها علامة جيدة بالنسبة لنا وتعني أننا في المنافسة على البطولات".

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وأضاف "من الجيد أن تكون قادرا على القتال للتتويج بكل البطولات، نحن نستمتع بذلك ونلعب ضد أفضل الفرق في مختلف المسابقات".

وعن طريقة اللعب المتوقعة ضد أتليتكو، أوضح البرتغالي "بكل صدق لا نعرف، هل سيضغطون علينا أم يتراجعون، لكني متأكد أن أتليتكو لن يلعب مباراة مفتوحة، هذا ليس أسلوبهم".

وأكمل "أتليتكو مدريد فريق شرس ومنظم، ولن يمنحنا الكثير من المساحات، ندرك أننا سنكون أمام مباراة صعبة".

وتابع "مواجهة أتليتكو لم تكن سهلة على مانشستر يونايتد هذا الموسم وعلى ليفربول قبل عامين، ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة لنا كذلك".

واستدرك "إذا اتبعنا خطة بيب جوارديولا سننجح في عبور أتليتكو".

ويقام لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

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