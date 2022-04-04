كرة سلة - الكشف عن مجموعة مصر في منافسات كأس العالم 3 × 3 للرجال والسيدات

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

كرة سلة 3×3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA قرعة منافسات كأس العالم 3 × 3 للرجال والسيدات.

وتشارك مصر في منافسات الرجال والسيدات لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 26 يونيو المقبل في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وتم تقسيم الـ 20 منتخبا على أربع مجموعات تضم الواحدة خمسة فرق لكل من فئتي الرجال والسيدات.

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وتعتبر تلك البطولة هي أول بطولة كأس عالم منذ عام 2019.

وفي قرعة الرجال اصطدم منتخب مصر في المجموعة الرابع مع كل من بلجيكا وأمريكا والنمسا وفريق سيتم تحديده لاحقا.

أما في منافسات السيدات تقع مصر في المجموعة الثالثة بجوار بولندا ومنغوليا وجمهورية الدومينيكان وبلجيكا.

ويمثل منتخب مصر قارة إفريقيا في منافسات الرجال والسيدات كونه بطل القارة.

ويأتي تصنيف مصر في منافسات السيدات رقم 13 عالميا، بينما في المركز 18 عالميا على مستوى الرجال.

كرة سلة مصر 3×3
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