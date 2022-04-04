مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام

يؤمن روجر دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأن الاتحاد المصري لكرة القدم يريد بقاء الجهاز الفني في قيادة الفراعنة.

كيروش اقترب من التتويج بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم لكن خسر كلاهما لصالح السنغال في غضون شهرين تقريبا.

وقال دي سا في تصريحات لجريدة صنداي وورلد: "سنعرف في غضون أيام ما إذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم يريد الإبقاء علينا أم لا".

وأضاف "لقد تقدم كارلوس كيروش باستقالته لكن لم يتم قبولها، أنا متأكد من أنهم يريدون بقاء الجهاز الفني".

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة التي جمعته بالمدرب البرتغالي على منح كيروش إجازة حتى يفصل الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم "فيفا" و"كاف" في شكوى مصر ضد السنغال.

وواصل "بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مررنا بها، لقد خسرنا 8 مدافعين واضطررنا إلى اللجوء إلى المدافع التاسع في مرحلة ما".

وأكمل "لقد صمدنا أمام فريق قوي للغاية مثل السنغال. يلعب كل لاعبيه باستثناء واحد لأكبر الفرق في العالم، بينما لدينا لاعب أو لاعبان فقط في دوري الأبطال".

وأتم "لعبنا 21 مباراة في 6 أشهر وخسرنا 3 مباريات فقط، مصر الآن في المركز الرابع في التصنيف الإفريقي خلف السنغال والمغرب ونيجيريا".

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وشهدت مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء في داكار أحداثا مؤسفة أبرزها هجوم بعض الجماهير على لاعبي الفراعنة أثناء المواجهة وخلال توجههم للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وقدم الاتحاد المصري شكوى طالب فيها بإعادة المباراة.

وخسرت مصر بهدف في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحرمها ركلات الترجيح من التأهل لكأس العالم 2022.

وانتهى عقد كيروش مع مصر بمجرد فشل الفراعنة في التأهل للمونديال.

ويدرس الاتحاد الآن إمكانية استمرار كيروش.