مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - روجر دي سا

يؤمن روجر دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأن الاتحاد المصري لكرة القدم يريد بقاء الجهاز الفني في قيادة الفراعنة.

كيروش اقترب من التتويج بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم لكن خسر كلاهما لصالح السنغال في غضون شهرين تقريبا.

وقال دي سا في تصريحات لجريدة صنداي وورلد: "سنعرف في غضون أيام ما إذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم يريد الإبقاء علينا أم لا".

أخبار متعلقة
الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره عضو اتحاد الكرة: سيتم تقليص عدد أندية الدوري.. وأفضل بقاء كيروش

وأضاف "لقد تقدم كارلوس كيروش باستقالته لكن لم يتم قبولها، أنا متأكد من أنهم يريدون بقاء الجهاز الفني".

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة التي جمعته بالمدرب البرتغالي على منح كيروش إجازة حتى يفصل الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم "فيفا" و"كاف" في شكوى مصر ضد السنغال.

وواصل "بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مررنا بها، لقد خسرنا 8 مدافعين واضطررنا إلى اللجوء إلى المدافع التاسع في مرحلة ما".

وأكمل "لقد صمدنا أمام فريق قوي للغاية مثل السنغال. يلعب كل لاعبيه باستثناء واحد لأكبر الفرق في العالم، بينما لدينا لاعب أو لاعبان فقط في دوري الأبطال".

وأتم "لعبنا 21 مباراة في 6 أشهر وخسرنا 3 مباريات فقط، مصر الآن في المركز الرابع في التصنيف الإفريقي خلف السنغال والمغرب ونيجيريا".

وشهدت مباراة مصر والسنغال يوم الثلاثاء في داكار أحداثا مؤسفة أبرزها هجوم بعض الجماهير على لاعبي الفراعنة أثناء المواجهة وخلال توجههم للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

وقدم الاتحاد المصري شكوى طالب فيها بإعادة المباراة.

وخسرت مصر بهدف في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحرمها ركلات الترجيح من التأهل لكأس العالم 2022.

وانتهى عقد كيروش مع مصر بمجرد فشل الفراعنة في التأهل للمونديال.

ويدرس الاتحاد الآن إمكانية استمرار كيروش.

منتخب مصر كارلوس كيروش روجر دي سا
نرشح لكم
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر كيروش إجازة لحين الفصل في شكوى مصر ضد السنغال الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره عامر حسين: لا نستطيع "تعشيم" الجمهور بإعادة مباراة السنغال.. والاجتماع المقبل يحدد مصير كأس مصر مدرب السنغال: من البادئ باستخدام الليزر؟ لسنا عنصريين والتحكيم الإفريقي "فضيحة" بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر مع منتخب مصر
أخر الأخبار
المرة الثانية هذا الموسم.. دي بروين أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام 36 دقيقة | منتخب مصر
مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا 55 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
أليجري يعترف: الخسارة من إنتر أنهت أمالنا في اللقب ساعة | الدوري الإيطالي
مبابي: لم أحدد مصير مستقبلي ولو اتخذت قراري لأعلنته.. ومن الوارد الاستمرار مع سان جيرمان ساعة | أوروبا
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع