مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

يرى محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز أن فريقه بدأ الموسم الحالي بشكل أفضل من المواسم السابقة.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بداية الموسم الحالي لـ بيراميدز كانت أفضل من المواسم الماضية ونسير بخطوات جيدة وبالتأكيد خبرات الفريق ذات من التجارب السابقة سواء في الدوري أو الكونفدرالية".

وأضاف "مواجهة الزمالك ستكون قوية خاصة بعد خروج الأبيض من بطولة إفريقيا لأنه سينافس على الدوري بشراسة".

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وواصل "الزمالك يمتلك الآن مدربا بالنسبة للجماهير أيقونة والفريق الأبيض معه سيكون أكثر قوة".

وشدد "المباراة ستكون صعبة على الزمالك وبيراميدز لأن الفريقين داخل المنافسة ومن يفوز سيقترب أكثر من الأهلي المتصدر".

وأتم تصريحاته "عمر جابر سيعود للفريق خلال أسبوع على الأكثر بعدما تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر أمام السنغال".

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الـ11 من الدوري المصري مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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