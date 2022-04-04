أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي

سيفتقد أتليتكو مدريد أحد أهم عناصره الدفاعية في لقاء مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وهو خوسيه ماريا خيمينيز بسبب الإصابة.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد النادي الإسباني عبر موقعه: "لن يسافر خوسيه ماريا خيمينيز إلى مانشستر بسبب آلام عانى منها في أعقاب مباراة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني".

وشارك مدافع منتخب أوروجواي في 29 مباراة هذا الموسم مع أتليتكو مدريد.

وأعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو قائمة الفريق التي تسافر إلى إنجلترا والتي شهدت تواجد أغلب نجوم الفريق.

فيما يستمر غياب كل من يانيك كاراسكو وهيكتور هيريرا بسبب الإصابة.

ويقام لقاء الذهاب في إنجلترا، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

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