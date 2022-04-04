هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن أي فريق سيلعب ضده في دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية ستكون المواجهة صعبة.

وقال هاني سعيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "تنتظرنا مواجهات صعبة أمام مازيمبي أو أورلاندو بايرتس أو نهضة بركان متصدري مجموعات الكونفدرالية".

وأضاف "جميعهم من الفرق القوية وإذا كنا نريد المنافسة يجب أن نلعب أمام أي خصم، وكل فريق منهم له نقاط قوته الخاصة".

وأكمل "حتى الآن لا يوجد إجهاد بين لاعبي الفريق، ولكن مرحلة الإجهاد ستبدأ من الآن لأننا سنلعب الكثير من المباريات خلال الشهر الجاري سواء في الدوري أو إفريقيا".

وواصل "الجهاز الفني سيحاول إراحة اللاعبين بين المباريات على قدر الإمكان ولدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين تساعدنا في التغلب على ضغط المباريات".

وأتم تصريحاته "بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري المصري والكونفدرالية ومن المبكر الحديث عن حسم الدوري لأن الجولات المتبقية كثيرة".

وتأهل بيراميدز لدور الـ8 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته.

وتقام قرعة البطولة يوم الثلاثاء المقبل.