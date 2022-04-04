أليجري يعترف: الخسارة من إنتر أنهت أمالنا في اللقب

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

باولو ديبالا ومارسيلو بروزوفيتش يوفنتوس X إنتر ميلان

أقر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه خرج رسميا من سباق اللقب على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وحقق إنتر ميلان فوزا مهما على يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بالأسف على نتيجة مباراة إنتر، لعب الفريق بشكل جيد، وكانت مباراة عالية المستوى من الناحية الفنية، وهو أمر جيد لكرة القدم الإيطالية".

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وأضاف "هاجمنا بحثا عن هدف، وكنا دائما في المباراة. كان من الممكن أن تقربنا هذه المباراة من المتصدر وتسمح لنا بتجاوز إنتر، لكن الأمور سارت هذا الموسم على هذا النحو، بدأنا بشكل سيئ وأثر هذا الأمر على الموسم ككل".

وتابع "يمكنكم القول إن يوفنتوس خرج نهائيا من سياق اللقب بعد هذه الخسارة، يتعين علينا الآن تعزيز المركز الرابع، فروما قريب منا".

وواصل "سنظل في قمة التركيز حتى نهاية الموسم، لأن حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا هو الهدف".

وأتم "نحتاج إلى البدء من جديد العام المقبل بأفضل طريقة ممكنة، للعودة للفوز بالسكوديتو".

الفوز كان مهما لإنتر ميلان الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 63 في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط عن نابولي وميلان أصحاب الصدارة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ 59 في المركز الرابع ليبتعد عن المنافسة على اللقب بشكل كبير.

سجل هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة هاكان تشالهانوجلو.

فوز إنتر أوقف سلسلة اللاهزيمة التي سار بها يوفنتوس والتي استمرت لمدة 16 مباراة.

يوفنتوس إنتر ماسيمليانو أليجري
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