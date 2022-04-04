مبابي: لم أحدد مصير مستقبلي ولو اتخذت قراري لأعلنته.. ومن الوارد الاستمرار مع سان جيرمان

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا قلق جماهير ريال مدريد بتصريحات حول مستقبله.

ونفى مبابي اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله وأكد إنه لو حدد وجهته المقبلة لأعلن ذلك.

وقال مبابي في تصريحات لـ Prime video نقلتها صحيفة ماركا: "لم أحدد مصير مستقبلي، والجميع يعرف ذلك".

وأضاف "أعتقد أن هناك الكثير من الاحتمالات، لو كنت اتخذت قراري لأعلنت ذلك".

وبسؤاله عن إمكانية البقاء في باريس سان جيرمان أجاب مبابي: "نعم بالتأكيد".

وتابع مبابي "لا داعي للحديث كثيرا، هناك أمور جديدة سأفكر فيها لمستقبلي، القرار ليس سهلا وعائلتي ستساعدني في اختياره".

واختتم تصريحاته "لا أريد ارتكاب أي خطأ، وجهتي لم تتحدد والعالم كله يعرف ذلك".

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 ولعب حتى الآن 209 مباراة في جميع المسابقات.

وساهم مبابي مع سان جيرمان بـ 160 هدفا وصناعة 81 آخرين.

وخاض النجم الفرنسي 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 26 هدفا.