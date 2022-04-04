وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة

شدد وليد مهدي مسؤول تنظيم مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم التي أقيمت في استاد القاهرة على أن الجمهور المصري استقبل ساديو ماني نجم أسود التيرانجا وليفربول بشكل رائع، على عكس ما حدث مع محمد صلاح في داكار.

وقال وليد مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يتعرض أي شخص في استاد القاهرة لـ ساديو ماني بل بالعكس الجماهير كانت تشجعه لأنه زميل محمد صلاح قائد منتخب مصر".

وأضاف "في السنغال حافلة منتخب مصر تأخرت في الوصول إلى الملعب لذلك كان يجب على مراقب المباراة تأجيل انطلاقها لمدة 30 دقيقة".

وكشف "مراقبة مباراة مصر والسنغال في القاهرة كانت تسجل اعتراضها إذا تحدث مذيع استاد القاهرة الداخلي لأي شيء أكثر من التغييرات وكانت تثبت حالة بذلك".

وتعجب قائلا: "أما مراقب مباراة السنغال ومصر في داكار كان يجب أن يوقف اللقاء ولم يعترض على تجاوزات الجماهير والمذيع الداخلي للملعب كان يصرخ وكأنه في (فرح)".

وأتم تصريحاته "حاولت حماية محمد صلاح أثناء خروجه من أرض الملعب لأن جماهير السنغال كانت تلقي عليه زجاجات ومقذوفات، وقائد المنتخب كان متفاجئ مما يحدث".

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 في قطر على حساب منتخب مصر، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.

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