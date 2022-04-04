تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا

يتمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على إشبيلية بهدف دون مقابل ليقفز الفريق الكتالوني إلى المركز الثاني.

ويأتي برشلونة خلف ريال مدريد بـ 12 نقطة مع مباراة مؤجلة للفريق الكتالوني وقبل ثماني جولات من النهاية.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها ماركا: "كان لدي شعور بأننا سنفوز، أحب الفوز وأعتقد أن الفريق استحق ذلك".

وتابع "لم نوجه رسالة إلى أحد بذلك الانتصار ولكن وجهنا الرسالة إلى أنفسنا".

وحافظ برشلونة على سجله بدون خسارة للمباراة الثالثة عشر على التوالي.

وأضاف تشافي "حققنا فوزا هاما وأمتعنا أنفسنا، كانت الأجواء غير عادية".

وبالحديث عن لقب الدوري أجاب "طالما أن الأمر غير مستحيل حسابيا، سوف نستمر في القتال".

واختتم تصريحاته "سنحاول الفوز في جميع المباريات، من الصعب رؤية خسارة ريال مدريد للنقاط ولكن سنحاول حتى النهاية".