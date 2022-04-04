استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 10:46
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- صالح سليم
3- محمود الخطيب
4- محمد أبو تريكة
5- حازم إمام
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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