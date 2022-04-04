استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 10:46

كتب : نادر عيد

إبراهيم سعيد - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل

وشارك إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- صالح سليم

3- محمود الخطيب

4- محمد أبو تريكة

5- حازم إمام

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر الأفضل إبراهيم سعيد صالح سليم
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات المعتصم سالم.. الحضري والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات نادر السيد.. أحمد فتحي الخامس
أخر الأخبار
مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا 9 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية 27 دقيقة | الدوري المصري
أليجري يعترف: الخسارة من إنتر أنهت أمالنا في اللقب 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
مبابي: لم أحدد مصير مستقبلي ولو اتخذت قراري لأعلنته.. ومن الوارد الاستمرار مع سان جيرمان 38 دقيقة | أوروبا
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 42 دقيقة | حلم المونديال
تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع