موعد مباريات الإثنين 4 أبريل 2022.. ميلان من أجل صدارة الدوري الإيطالي وأرسنال في إنجلترا
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 10:02
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين مباريات في الدوريين الإنجليزي والإيطالي قبل العد التنازلي لختام منافسات الموسم.
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يستضيف ميلان فريق بولونيا ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم.
ويحتل ميلان الصدارة بـ 66 نقطة بالتساوي مع نابولي ويسعى الروسونيري للفوز للانفراد بقمة الترتيب.
أما في الدوري الإنجليزي فيحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس في التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.
ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز للصعود إلى المركز الرابع مجددا والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
أما في الدوري التركي فيستضيف هاتاي سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود كهربا فريق أضنة ديمرسبور.
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