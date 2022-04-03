سكرينيار: استمتعنا بالفوز رغم الأداء السيء.. وسباق اللقب لم يحسم

الأحد، 03 أبريل 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

ميلان سكرينيار - إنتر

شدد ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان على استمتاعه بتحقيق الفوز على يوفنتوس على الرغم من عدم تقديم فريقه لأداء جيد خلال المباراة.

حقق إنتر ميلان فوزا مهما على يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وقال سكرينيار في تصريحات عبر شبكة دازن عقب المباراة: "نقاط لامباراة كانت ثمينة وكنا نعرف مدى أهمية المباراة والخصم الذي واجهناه، أنا فخور حقا بفريقي لأننا قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة وكان الفوز هو النتيجة".

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وتابع "لقد احتجنا حقا للفوز وضحينا بأنفسنا وهذا يمنحنا دفعة كبيرة للمباريات المقبلة، من المحتمل إننا نفتقر إلى الحدة مقارنة ببداية الموسم ولكن من المهم وما زال الشعور رائعا بالفوز حتى مع عدم لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "لقد عرفنا مدى أهمية تلك المباراة والآن أصبح كل شيء مفتوح في سباق اللقب".

الفوز كان مهما لإنتر ميلان الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 63 في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط عن نابولي وميلان أصحاب الصدارة، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ 59 في المركز الرابع ليبتعد فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير.

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