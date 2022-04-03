شامبيه يقتحم التاريخ.. الحارس يتصدى لـ 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

أحمد شامبيه حارس النصر

رغم خسارة الفريق، دخل أحمد شامبيه حارس مرمى النصر الإماراتي تاريخ كرة القدم بتصديه لثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة.

جاء ذلك في مباراة الفريق ضد الشارقة، التي انتهت بفوز الأخير 2-0 ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإماراتي.

الرحلة التاريخية بدأت بعد تأخر الفريق بهدفين بالفعل، حيث أتت ركلة الجزاء الأولى لصالح مالانجو نجيتا في الدقيقة 72، وتصدى لها شامبيه.

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الثانية أتت في الدقيقة 92 وسددها كايو هذه المرة، ولكن تغيير المسدد لم يفلح مع حارس النصر.

الثالثة أتت من سالم صالح في الدقيقة 96، ولكن شامبيه واصل تصدياته الرائعة.

الواقعة النادرة في تاريخ كرة القدم حدثت في الدوري البلجيكي في السادس من أكتوبر 2015، حيث تصدى جان فرونسوا جيليه حارس ميشيلين لثلاث ركلات من أندرلخت.

الدوري الإماراتي أحمد شامبيه النصر الإماراتي الشارقة
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