شامبيه يقتحم التاريخ.. الحارس يتصدى لـ 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة

رغم خسارة الفريق، دخل أحمد شامبيه حارس مرمى النصر الإماراتي تاريخ كرة القدم بتصديه لثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة.

جاء ذلك في مباراة الفريق ضد الشارقة، التي انتهت بفوز الأخير 2-0 ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإماراتي.

الرحلة التاريخية بدأت بعد تأخر الفريق بهدفين بالفعل، حيث أتت ركلة الجزاء الأولى لصالح مالانجو نجيتا في الدقيقة 72، وتصدى لها شامبيه.

الثانية أتت في الدقيقة 92 وسددها كايو هذه المرة، ولكن تغيير المسدد لم يفلح مع حارس النصر.

للمرة الثانية.. شامبيه يتصدى لركلة جزاء وهذه المرة من كايو#النصر_الشارقة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/dblk9uA0aA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2022

الثالثة أتت من سالم صالح في الدقيقة 96، ولكن شامبيه واصل تصدياته الرائعة.

شامبيه يدخل التاريخ ويتصدى لركلة جزاء للمرة الثالثة في المباراة!#النصر_الشارقة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/q0QwAfFZDf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2022

الواقعة النادرة في تاريخ كرة القدم حدثت في الدوري البلجيكي في السادس من أكتوبر 2015، حيث تصدى جان فرونسوا جيليه حارس ميشيلين لثلاث ركلات من أندرلخت.