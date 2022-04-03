بيدري: الهدف يشبه هدفي في جالاتا سراي.. كلما رأيت قدما أواصل الاختراق

أبدى بيدري نجم برشلونة سعادته بتسجيله لهدف الانتصار على إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو.

وتغلب برشلونة على ضيفه الأندلسي بهدف بيدري في الدقيقة 72، في قمة منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني "لا ليجا".

وقال بيدري في تصريحاته عقب المباراة: "الهدف يشبه هدفي في تركيا (أمام جالاتا سراي)".

وكان بيدري قد سجل هدفا رائعا أمام جالاتا سراي في الدوري الأوروبي، يشبه هدفه الليلة الذي راوغ خلاله إيفان راكيتيتش ودييجو كارلوس قبل التسديد.

وأضاف "كلما رأيت قدما أمامي أقرر المرور والاختراق".

وأوضح "منذ لحظة تسديدي كنت أعلم أن الكرة ستسكن الشباك".

وبسؤاله عن اعتباره قائد الفريق في المرحلة الحالية قال: "أقود الفريق؟ الجميع يقود الفريق، نحن نعمل كمجموعة ونشعر بالسعادة بهذه النتائج".

أخيرا عن إمكانية منافسة برشلونة لريال مدريد على لقب الدوري قال: "الأمر صعب، ولكننا برشلونة وسنقاتل لأجل الصدارة. مدريد يمر بوقت صعب، لنرى إن سارت الأمور".

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة متساويا مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ69 نقطة، ويملك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.