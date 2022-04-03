فان جال يعلن إصابته بالسرطان

الأحد، 03 أبريل 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

فان جال

أعلن لويس فان جال المدير الفني لـ منتخب هولندا الحالي إصابته بمرض السرطان.

وجاء إعلان المدرب الهولندي عبر التلفزيون الهولندي بالتشخيص بالإصابة بسرطان البروستاتا.

ويتولى لويس فان جال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

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وقال فان جال في تصريحات لـ التلفزيون الهولندي: "في كل فترة خلال وجودي كمدير للمنتخب الهولندي، كان علي أن أغادر في الليل للذهاب إلى المستشفى دون أن يكتشف اللاعبون الأمر حتى الآن. بينما كنت أفكر أنني كنت بصحة جيدة. لكن أنا لست كذلك".

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الأولى لـ كأس العالم بجانب منتخبات قطر والسنغال والإكوادور.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان جال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.

فان جال منتخب هولندا السرطان
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