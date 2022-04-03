إنتر ميلان يوقف انطلاقة يوفنتوس ويبعده عن صراع لقب الدوري

حقق إنتر ميلان فوزا مهما على يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

الفوز كان مهما لإنتر ميلان الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 63 في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط عن نابولي وميلان أصحاب الصدارة، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ 59 في المركز الرابع ليبتعد فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير.

سجل هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة هاكان تشالهانوجلو.

التشكيل

بدأ يوفنتوس المباراة بثلاثي هجومي مجون من دوسان فلاهوفيتش بجانب باولو ديبالا وألفارو موراتا، بينما شارك إنتر ميلان بخمسة لاعبين في وسط الملعب.

📋تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم، ودومفريز في وسط الملعب x 📋تشكيل يوفنتوس - فلاهوفيتش يقود ثلاثي الهجوم..ولوكاتيلي أساسي.#في_إيطاليا pic.twitter.com/3LVmyVsqM2 — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2022

كانت إنتر صاحب المبادرة الهجومية الأولى في الدقيقة السابعة برأسية من سكرينيار تصدى لها تشيزني.

ورد ديبالا الهجوم على إنتر بتسديدة فوية ارتفعت فوق المرمى بفارق بسيط في الدقيقة العاشرة.

وسدد كوادرادو كرة جديدة على مرمى هنداوفيتش في الدقيقة الـ 13 ولكن الحارس السلوفيني تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 15 أرسل فلاهوفيتش عرضية متقنة على رأس موراتا ولكن الأخير أساء توجيه الكرة.

وأجرى يوفنتوس تبديلا اضطراريا بخروج لوكاتيلي للإصابة في الدقيقة الـ 34 ليحل دينيس زكريا بدلا منه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر ميلان في الدقيقة الـ 44 بعد العودة لتقنية الفيديو التي أظهرت وجود عرقلة على دينزيل دومفرايس.

سدد تشالهانوجلو ركلة الجزاء وتصدى لها تشيزني قبل أن يعود الحكم لتنقية الفيديو مرة أخرى التي أظهرت دخول كيليني منطقة الجزاء أثناء التنفيذ ليقرر إعادتها.

سدد تشالهانوجلو ركلة الجزاء مرة أخرى ولكن هتمكن من تسجيلها تلك المرة ليتقدم لإنتر ميلان.

وفي الشوط الثاني كاد فلاهوفيتش أن يتعادل ليوفنتوس في الدقيقة الـ 60 بعد مرور رائع من سكرينيار ولكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 75 انطلق دينيس زكريا بالكرة بشكل رائع من منتصف الملعب ووصل إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة ولكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وطالب لاعبو يوفنتوس بوجود ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة لصالح ماتياس دي ليخت ولكن الحكم اعتبر وجود التحام طبيعي.

فوز إنتر أوقف سلسلة اللاهزيمة التي سار بها يوفنتوس والتي استمرت لمدة 16 مباراة.

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إنتر متفوق في الشوط الأول من ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس بأقدام هاكان من علامة الجزاء 🔥#يوفنتوس_إنتر 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/DnbfQzwNek — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 3, 2022