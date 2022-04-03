الدوري الفرنسي - باريس يضرب لوريان بخماسية في ليلة تألق ثلاثي الأحلام

الأحد، 03 أبريل 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

احتفال مبابي مع أشرف حكيمي

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على لوريان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع 30 من الدوري الفرنسي.

نيمار لم يمنح الضيوف أكثر من 12 دقيقة ليسجل الهدف الأول من صناعة كيليان مبابي.

ست دقائق بعد ذلك وعاد مبابي ليسجل على طريقته الخاصة بتسديدة خادعت حارس لوريان.

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وخرج ليوناردو باريدس مصابا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول تاركا مكانه لـ جورجينو فينالدوم.

وقلص تيريم موفي النتيجة بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

مبابي واصل تألقه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67 من صناعة أشرف حكيمي.

نجم المباراة الأول مبابي عاد ليصنع الهدف الرابع لـ ليونيل ميسي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك لوريان.

وعاد مبابي ليوقع على تمريرة الهدف الخامس إلى نيمار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 68 في الصدارة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الوصيف.

وتوقف رصيد لوريان عند 28 نقطة في المركز الـ16.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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