انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(1) إنتر ميلان.. البيانكونيري خارج سباق اللقب

الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو - ماتيو دارميان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق73. انطلاقة رائعة من زكريا ويسدد ولكن الكرة ترتد من القائم

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ق60. هدف رائع يضيع من فلاهوفيتش بعد المرور من سكرينيار ولكن تسديدته تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. هدف التعادل يضيع بعد تسديدة من فلاهوفيتش بجانب المرمى

ق49. جوووووول أول لإنتر ميلان عن طريق هاكان تشالهانوجلو من ركلة جزاء

تقنية الفيديو تشير إلى إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب يوفنتوس إلى منطقة الجزاء أثناء التنفيذ

ق47. تشيزني يتألق ويتصدى لكرة الجزاء من تشالهانوجلو

ق44. ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد عركلة لدوفمرايس

ق.34 تبديل اضطراري ليوفنتوس بدخول دينيس زكريا بدلا من لوكاتيلي للإصابة

ق15. رأسية من موراتا تمر بجوار المرمى

ق13. تسديدة قوية من كوادرادو وهندانوفيتش يتألق

ق10. تسديدة قوية من ديبالا تمر من فوق المرمى

ق8. خطأ من هندانوفيتش في ابعاد الكرة والكرة ترتد من العارضة

ق.7 رأسية من سكرينيار وتصدي من تشيزني

ق3. إصابة قوية للوكاتيلي في الوجه مبكرا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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