تشكيل الدوري الإيطالي - يوفنتوس بقوته الهجومية الكاملة.. وثلاثي في دفاع إنتر ميلان

أعلن كل من ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان على ملعب الأول في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

ويدفع أليجري بدوسان فلاهوفيتش بجانب ألفارو موراتا وباولو ديبالا في خط الهجوم، بينما يدفع إنزاجي في خط بـ باريلا وبروزوفيتش وتشالهانوجلو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل يوفنتوس بالكامل كالآتي

الحارس: تشيزني

الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - جوريجو كيليني - أليكس ساندرو

الوسط: أدريان رابيو - مانويل لوكاتيلي

أمامهما: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - ألفارو موراتا

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي

الحارس: سمير هندانوفيتش

الدفاع: دانيلو دامبروزيو - ميلان سكرينيار - أليساندرو باستوني

الوسط: دينزيل دومفاريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانوجلو - إيفان بيريزيتش

الهجوم: إدين دجيكو = لاوتارو مارتينيز.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.