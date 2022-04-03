تشكيل الدوري الإيطالي - يوفنتوس بقوته الهجومية الكاملة.. وثلاثي في دفاع إنتر ميلان

الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أعلن كل من ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان على ملعب الأول في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

ويدفع أليجري بدوسان فلاهوفيتش بجانب ألفارو موراتا وباولو ديبالا في خط الهجوم، بينما يدفع إنزاجي في خط بـ باريلا وبروزوفيتش وتشالهانوجلو في وسط الملعب.

أخبار متعلقة
تنس - اللقب الأول للفرعونة المصرية.. ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا في إسبانيا السلسلة مستمرة.. روما يهزم سامبدوريا ويفقد ركيزة أساسية للإيقاف اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة

وجاء تشكيل يوفنتوس بالكامل كالآتي

الحارس: تشيزني

الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - جوريجو كيليني - أليكس ساندرو

الوسط: أدريان رابيو - مانويل لوكاتيلي

أمامهما: خوان كوادرادو - باولو ديبالا - ألفارو موراتا

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي

الحارس: سمير هندانوفيتش

الدفاع: دانيلو دامبروزيو - ميلان سكرينيار - أليساندرو باستوني

الوسط: دينزيل دومفاريس - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانوجلو - إيفان بيريزيتش

الهجوم: إدين دجيكو = لاوتارو مارتينيز.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) إنتر ميلان.. تبديل اضطراري السلسلة مستمرة.. روما يهزم سامبدوريا ويفقد ركيزة أساسية للإيقاف الدوري الإيطالي - نابولي يشعل صراع اللقب بإسقاط أتالانتا مؤتمر أليجري: ديبالا أساسي أمام إنتر.. ولم افتقدكم خلال التوقف الدولي مؤتمر إنزاجي: لدينا 9 نهائيات في الدوري الإيطالي تبدأ من يوفنتوس ساري: الدوري الإيطالي خلف الآخرين بـ 50 سنة أليجري يعترف بالتوقيع لريال مدريد ومكالمة هاتفية أفسدت الاتفاق تحديد مواعيد مباريات الجولتين 19 و20 في الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - أفشة وعبد القادر أساسيان أمام الهلال 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الكونفدرالية - لاكاي وبن يوسف يقودان هجوم بيراميدز أمام زاناكو 24 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) إنتر ميلان.. تبديل اضطراري 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الدوري الإيطالي - يوفنتوس بقوته الهجومية الكاملة.. وثلاثي في دفاع إنتر ميلان 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر - برشلونة (0) - (0) إشبيلية.. توريس يواصل الإهدار ساعة | الدوري الإسباني
تنس - اللقب الأول للفرعونة المصرية.. ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا في إسبانيا ساعة | رياضات أخرى
اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
السلسلة مستمرة.. روما يهزم سامبدوريا ويفقد ركيزة أساسية للإيقاف ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع