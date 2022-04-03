انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إشبيلية.. تساوت الرؤوس مؤقتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني بـ57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة.

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نهاية المباراة

ق 93 أوجستينسون يسدد ولكن شتيجن يتصدى

ق 87 ثلاثة إنذارات في 5 ثوان.. مونتيل وبيكيه وكورونا معا

ق 83 رافا مير ولودفيج أوجستنسون بدلا من كريم رقيق وأنتوني مارسيال

ق 81 ممفيس ديباي بدلا من أوباميانج

ق 79 يوسف النصيري وجونزالو مونتيل بدلا من نيمانيا جوديلي وخيسوس نافاس

ق 76 أوباميانج يسدد رأسية ولكن بونو يتصدى مرة أخرى

ق 74 جافي بدلا من فرينكي دي يونج

ق 72 جوووووووووول بيدري يسجل الأول.. تمريرة من ديمبيلي يتسلمها الإسباني الشاب ويراوغ راكيتيتش ثم دييجو كارلوس ويسجل هدفا رائعا

ق 69 رأسية من جيرارد بيكيه تصطدم بالعارضة

ق 67 جيسوس كورونا بدلا من إريك لاميلا

ق 63 ركنية تصل إلى أراوخو ورأسية يتصدى لها بونو

ق 61 صفراء أولى في وجه بوسكيتس

ق 47 لاميلا يسدد من متابعة ولكن تير شتيجن يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 بيير إيميريك أوباميانج يتلقى البينية ويسدد ولكن بونو يتصدى

ق 44 أروخو يرسل عرضية خطيرة ولكن تفلت من أقدام برشلونة

ق 40 التعادل السلبي لا يزال يخيم على المباراة

ق 27 الكرة تصل إلى توريس الذي يسدد ولكن مرة أخرى بجوار القائم

ق 22 فيران توريس يسدد بجوار القائم

ق 14 ركنية تلعب إلى رونالد أراوخو ولكن رأسية الأخير تعلو العارضة

ق 12 عرضية من ديمبيلي يحاول فرينكي دي يونج مقابلتها بالرأس ولكن تمر التسديدة فوق العارضة

ق 8 فيران توريس يخترق من اليسار ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 4 بوسكيتس يعود إلى الملعب

ق 2 سيرجيو بوسكيتس يسقط مصابا بعد التحام مع إريك لاميلا

بداية المباراة