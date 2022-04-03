انتهت في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إشبيلية.. تساوت الرؤوس مؤقتا
الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإشبيلية على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني.
ويحتل إشبيلية المركز الثاني بـ57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق 93 أوجستينسون يسدد ولكن شتيجن يتصدى
ق 87 ثلاثة إنذارات في 5 ثوان.. مونتيل وبيكيه وكورونا معا
ق 83 رافا مير ولودفيج أوجستنسون بدلا من كريم رقيق وأنتوني مارسيال
ق 81 ممفيس ديباي بدلا من أوباميانج
ق 79 يوسف النصيري وجونزالو مونتيل بدلا من نيمانيا جوديلي وخيسوس نافاس
ق 76 أوباميانج يسدد رأسية ولكن بونو يتصدى مرة أخرى
ق 74 جافي بدلا من فرينكي دي يونج
ق 72 جوووووووووول بيدري يسجل الأول.. تمريرة من ديمبيلي يتسلمها الإسباني الشاب ويراوغ راكيتيتش ثم دييجو كارلوس ويسجل هدفا رائعا
ق 69 رأسية من جيرارد بيكيه تصطدم بالعارضة
ق 67 جيسوس كورونا بدلا من إريك لاميلا
ق 63 ركنية تصل إلى أراوخو ورأسية يتصدى لها بونو
ق 61 صفراء أولى في وجه بوسكيتس
ق 47 لاميلا يسدد من متابعة ولكن تير شتيجن يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 بيير إيميريك أوباميانج يتلقى البينية ويسدد ولكن بونو يتصدى
ق 44 أروخو يرسل عرضية خطيرة ولكن تفلت من أقدام برشلونة
ق 40 التعادل السلبي لا يزال يخيم على المباراة
ق 27 الكرة تصل إلى توريس الذي يسدد ولكن مرة أخرى بجوار القائم
ق 22 فيران توريس يسدد بجوار القائم
ق 14 ركنية تلعب إلى رونالد أراوخو ولكن رأسية الأخير تعلو العارضة
ق 12 عرضية من ديمبيلي يحاول فرينكي دي يونج مقابلتها بالرأس ولكن تمر التسديدة فوق العارضة
ق 8 فيران توريس يخترق من اليسار ويسدد ولكن بجوار القائم
ق 4 بوسكيتس يعود إلى الملعب
ق 2 سيرجيو بوسكيتس يسقط مصابا بعد التحام مع إريك لاميلا
بداية المباراة