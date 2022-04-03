تنس - إنجاز جديد للفرعونة المصرية.. ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا في إسبانيا

الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

ميار شريف

توجت ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس في إسبانيا، بعد الفوز على اللاعبة الألمانية تمارا كورباتش.

وفازت ميار شريف بمجموعتين بنتائج (7-6) و(6-4).

واستمرت المباراة لمدة ساعتين و8 دقائق بين ميار شريف واللاعبة الألمانية.

أخبار متعلقة
اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي تنس - نادال يكشف تفاصيل إصابته بعد خسارة إنديان ويلز

واستطاعت ميار شريف الفوز بالنسخة الأولى من البطولة التي تقام في إسبانيا.

وتحتل ميار شريف حاليا المركز 73 في ترتيب تصنيف لاعبات التنس العالمي.

وكانت ميار شريف قد أنهت العام الماضي في الترتيب 61 عالميا.

تنس ميار شريف بطولة ماربيلا
نرشح لكم
تنس - تعادل إنجازها الأفضل.. ميار شريف تتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي كرة سلة - الكشف عن مجموعة مصر في منافسات كأس العالم 3 × 3 للرجال والسيدات اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة خبر في الجول - إيهاب أمين يجدد تعاقده مع سلة الأهلي طائرة – رضا هيكل لـ في الجول: كنا على قدر المسؤولية.. ونستهدف ثنائية الدوري والكأس طائرة – مدرب الزمالك لـ في الجول: الصفقات صنعت الفارق.. ويوسفاني أصر على الاستمرار رغم الإصابة كرة طائرة - الزمالك إلى نهائي الدوري بفوز ماراثوني على الأهلي انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: بنفيكا منافس خطير.. لويس دياز حاول كشف خباياهم لكني لم أفهم 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يضع خطة التعاقد مع ليفاندوفيسكي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في مارس 57 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - تفاصيل زيارة رئيس كاف لـ كوت ديفوار استعدادا لأمم إفريقيا 2023 ساعة | إفريقيا
كلوب يكشف جديد موقف عقد محمد صلاح مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس - تعادل إنجازها الأفضل.. ميار شريف تتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي ساعة | رياضات أخرى
مدرب بلجيكا يحذر هازارد ولوكاكو قبل كأس العالم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع