تنس - إنجاز جديد للفرعونة المصرية.. ميار شريف تتوج ببطولة ماربيلا في إسبانيا
الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
توجت ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس في إسبانيا، بعد الفوز على اللاعبة الألمانية تمارا كورباتش.
وفازت ميار شريف بمجموعتين بنتائج (7-6) و(6-4).
واستمرت المباراة لمدة ساعتين و8 دقائق بين ميار شريف واللاعبة الألمانية.
واستطاعت ميار شريف الفوز بالنسخة الأولى من البطولة التي تقام في إسبانيا.
وتحتل ميار شريف حاليا المركز 73 في ترتيب تصنيف لاعبات التنس العالمي.
وكانت ميار شريف قد أنهت العام الماضي في الترتيب 61 عالميا.
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