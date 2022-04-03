اسكواش - تتويج هانيا الحمامي وبول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة
الأحد، 03 أبريل 2022 - 20:20
كتب : FilGoal
فازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دخلة ببطولة بريطانيا المفتوحة لـ الاسكواش بعد الفوز على زميلتها في النادي والمصنفة الأولى نوران جوهر.
وتفوقت هانيا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لـ نوران.
وفازت هانيا بأول شوطين بنتيجة 11-9 و11-7 قبل أن تقلص نوران النتيجة بالفوز بالشوط الثالث 11-8، قبل أن تحسم هانيا البطولة لصالحها بالفوز بالشوط الرابع 11-4.
وفي الرجال، خسر علي فرج لاعب وادي دجلة نهائي البطولة أمام بول كول المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل.
وجاءت نتيجة الأشواط 12-10، 11-6، 11-4.
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