السلسلة مستمرة.. روما يهزم سامبدوريا ويفقد ركيزة أساسية للإيقاف

تغلب روما على مضيفه سامبدوريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإيطالي.

وطالب روما بركلة جزاء في الدقيقة 11 لوجود لمسة يد، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وحاول نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 27 بتمريرة صوب تامي أبراهام، إلا أن الدفاع أبعدها ليجدها هنريك مخيتاريان ويسددها في الشباك مسجلا هدف المباراة الوحيد.

كاد أبراهام أن يضيف الثاني في الدقيقة 38 داخل المنطقة، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا تبديله الأول بنزول فابيو كوالياريلا بدلا من ستيفانو سينسي.

وفي الدقيقة 60 حل رونالدو فييرا وتوماسو أجيلو بدلا من نيكولا مورو وتوماس رينكون، ثم أتى سيموني تريمبولي بدلا من مورتن تورسبي في الدقيقة 73.

على الناحية الأخرى تحرك جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 81 بإشراك إلدور شومورودوف بدلا من تامي أبراهام، وماتياس فينا بدلا من نيكولا زاليفسكي.

وفي الدقيقة 92 تلقى لورنزو بيليجريني بطاقة صفراء تعني غيابه عن المباراة المقبلة ضد ساليرنيتانا للإيقاف.

آخر تبديلات روما أتت في الدقيقة 93 بخروج بيليجريني وسيرجيو أوليفيرا ونزول إدواردو بوف وماراش كومبولا.

بذلك يرفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الرابع الذي لم يلعب بعد، حيث سيواجه إنتر ميلان في قمة الجولة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط.

وحافظ روما على سلسلة مبارياته بلا هزيمة في الدوري الإيطالي خلال آخر 10 مباريات.