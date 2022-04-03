تشكيل إشبيلية - لاميلا ومارسيال يواجهان برشلونة
الأحد، 03 أبريل 2022 - 19:52
كتب : FilGoal
أعلن إشبيلية تشكيله لمواجهة مضيفه برشلونة اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل الفريق الأندلسي:
حارس المرمى: ياسين بونو
الدفاع: كريم رقيق - دييجو كارلوس - جولز كوندي - خيسوس نافاس
وسط الملعب: نيمانيا جوديليي - جوان جوردان - إيفان راكيتيتش
الهجوم: إريك لاميلا - لوكاس أوكامبوس - أنتوني مارسيال
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.
ويسعى إشبيلية لمواصلة مطاردة ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية وأتليتكو مدريد بينما رصيد برشلونة 57 نقطة.
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