السعودية: الحديث عن المشاركة في كوبا أمريكا سابق لأوانه

شدد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا يوجد أي شيء حاليا بخصوص مشاركة بلده في كوبا أمريكا 2024.

وقال القاسم لصحيفة الشرق الأوسط:"الحديث عن مشاركة السعودية في كوبا أمريكا سابق لأوانه".

وأضاف "وصلتنا دعوة لحضور مؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية وشاركنا بالفعل".

وواصل "علاقتنا قوية باتحاد أمريكا الجنوبية واتحادات دول القارة".

وحضر مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجمعية العمومية الـ75 لاتحاد أمريكا الجنوبية والتي جرت في قطر على هامش قرعة كأس العالم 2022.

وستلعب السعودية في المونديال ضد الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تجري النسخة 48 من كوبا أمريكا في 2024 وترشحت الإكوادور لاستضافة البطولة وأعربت بيرو عن رغبتها في تنظيمها.

ولم يكشف اتحاد أمريكا الجنوبية نظام البطولة وعدد الفرق المشاركة بها.

وشهدت نسخ سابقة من كوبا أمريكا مشاركة منتخبات من أمريكا الشمالية وآسيا.