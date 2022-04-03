استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث
الأحد، 03 أبريل 2022 - 17:22
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- محمود الخطيب
3- أحمد حسام "ميدو"
4- حسام حسن
5- محمد أبو تريكة
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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