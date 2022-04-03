استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات ياسر ريان.. ميدو الثالث

الأحد، 03 أبريل 2022 - 17:22

كتب : نادر عيد

ياسر ريان

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب

وشارك ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- أحمد حسام "ميدو"

4- حسام حسن

5- محمد أبو تريكة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر ياسر ريان محمد صلاح محمود الخطيب ميدو حسام حسن محمد أبو تريكة
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف إكرامي.. بيبو والثعلب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات المعتصم سالم.. الحضري والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هادي خشبة.. أبو تريكة والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات نادر السيد.. أحمد فتحي الخامس
أخر الأخبار
المرة الثانية هذا الموسم.. دي بروين أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مساعد كيروش: اتحاد الكرة المصري يرغب في استمرارنا.. وسنعرف مصيرنا خلال أيام 33 دقيقة | منتخب مصر
مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا 53 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
أليجري يعترف: الخسارة من إنتر أنهت أمالنا في اللقب ساعة | الدوري الإيطالي
مبابي: لم أحدد مصير مستقبلي ولو اتخذت قراري لأعلنته.. ومن الوارد الاستمرار مع سان جيرمان ساعة | أوروبا
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع