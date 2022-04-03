الدوري الإيطالي - نابولي يشعل صراع اللقب بإسقاط أتالانتا

فاز نابولي على مضيفه أتالانتا بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ورفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة في وصافة ترتيب الدوري متساويا مع ميلان المتصدر. وسيلعب الأخير غدا ضد بولونيا.

وظل أتالانتا سابعا ورصيده 51 نقطة.

وسجل لورينزو إنسيني من ركلة جزاء في الدقيقة 14 وعزز ماتيو بوليتانو تقدم نابولي بهدف ثان في الدقيقة 37.

وقلص أتالانتا النتيجة بهدف مارتن دي رون في الدقيقة 58.

لكن إليف إلماس قضى على طموح أتالانتا في إدراك التعادل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ويوم الأحد المقبل سيستضيف نابولي فريق فيورنتينا.

ثم في 18 إبريل يخوض دربي الشمس ضد روما.

بينما أتالانتا سيلعب الخميس ضد مضيفه لايبزيج في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.