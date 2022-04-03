كوكا يشارك في فوز ناديه قونيا سبور على جوزتيبي بثلاثية

فاز قونيا سبور على ضيفه جوزتيبي بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة 31 من الدوري التركي.

وكان المصري أحمد حسن "كوكا" بديلا خلال المباراة مع ناديه قونيا سبور قبل أن يشارك في الدقيقة 76 والنتيجة 3-صفر.

ويحتل قونيا وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بـ12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

وشارك كوكا في 26 مباراة مع قونيا وسجل 8 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب كوكا لقونيا سبور معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقد كوكا (29 عاما) مع أولمبياكوس إلى 2023.

وسيلعب فريقه يوم السبت ضد مضيفه ريزة سبور.