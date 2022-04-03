كوكا يشارك في فوز ناديه قونيا سبور على جوزتيبي بثلاثية
الأحد، 03 أبريل 2022 - 17:01
كتب : FilGoal
فاز قونيا سبور على ضيفه جوزتيبي بثلاثة أهداف دون رد اليوم الأحد في الجولة 31 من الدوري التركي.
أحمد حسن كوكا
النادي : كونيا سبور
وكان المصري أحمد حسن "كوكا" بديلا خلال المباراة مع ناديه قونيا سبور قبل أن يشارك في الدقيقة 76 والنتيجة 3-صفر.
ويحتل قونيا وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بـ12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.
وشارك كوكا في 26 مباراة مع قونيا وسجل 8 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.
ويلعب كوكا لقونيا سبور معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.
ويمتد عقد كوكا (29 عاما) مع أولمبياكوس إلى 2023.
وسيلعب فريقه يوم السبت ضد مضيفه ريزة سبور.
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