شكوك حول لحاق أنشيلوتي بمواجهة تشيلسي

تحوم الشكوك حول إمكانية قيادة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لفريقه ضد تشيلسي يوم الأربعاء بسبب المرض.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد أسبوع من إعلان ريال مدريد لإصابة مدربه الإيطالي بفيروس كورونا.

وذكرت جريدة آس الإسبانية أن المسحة الأخيرة التي خضع لها أنشيلوتي جاءت إيجابية، وينتظر تحول مسحته إلى سلبية.

فيما أوضحت جريدة موندو ديبورتيفو أن مدرب الملكي سيخضع لمسحة جديدة ينتظر نتيجتها صباح الإثنين لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى لندن.

وغاب كارلو أنشيلوتي عن مواجهة سيلتا فيجو يوم السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

فيما قاد ريال مدريد خلال المباراة فنيا دافيد أنشيلوتي وهو نجل ومساعد كارلو.

أنشيلوتي تولى تدريب الميرينجي منذ بداية الموسم الجاري، ويتصدر بالفريق جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما يتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال.

لكن الفريق ودع كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.

video:1