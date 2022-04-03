الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي

يثق عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر في كونه الحارس الأول في تاريخ مصر.

ونفى الحضري وجود خلافات مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وقال عصام الحضري لقناة الرياضية 24 السعودية: "لعبت مع سيون موسم ونصف وحققت الكأس لأصبح من اللاعبين القلائل في مصر المتوجين ببطولة في أوروبا".

وتابع "انتقلت إلى التعاون بعد أمم إفريقيا 2017، شاهدت ترحيب واستقبال في بلدي الثاني ولم أشعر بغربة هناك".

وبالحديث عن اشتباكات مع كامارا لاعب التعاون أجاب "على العكس هو لاعب رائع واحترمه حتى الآن ولكن عند قدوم عماد متعب ظن أنني السبب".

وبسؤاله هل زجاجة ركلات الترجيح فكرته قال: "نحن جهاز كامل وندرس المنافسين، لدينا محمود سليم والإنجليزي جيرارد محللي الأداء يدرسون المنافس وأطلب منهم شغل خاص لحراس المرمى".

وتابع "بعد ذلك أجلس مع حراس المنتخب، وأشاهد جميع ركلات الجزاء المتاحة للمنافس بعد تجميعها لدراستها".

وعن الحارس الأفضل في تاريخ مصر شدد "بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر الحمد لله، وهذا ليس رأيي الشخصي".

وعن خلافاته مع محمد الشناوي قال الحضري: "لا توجد أي مشاكل مع الشناوي".

وشدد "أرى ذلك مجرد إثارة في وسائل الإعلام، أحب الشناوي كثيرا وسعدت جدا عندما صرح أن الحضري مثلي الأعلى".

واختتم تصريحاته "بالفعل تقدمت بشكوى ضد أحمد ناجي مدرب الحراس لصالح سليم رئيس الأهلي وقتها بسبب التدريبات ولكن اكتشفت بعد ذلك أنني على خطأ وأنه فعل ذلك من أجل تأسيس الحضري وكان صاحب فضل كبير على مسيرتي".