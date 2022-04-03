الحضري يكشف أفضل مباراة في مسيرته.. ويصرح: لا أمانع العمل في الأهلي مجانا

الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي

الأهلي يعلن قرارات مجلس الإدارة.. اعتماد تجديد إيهاب أمين ومدير فني أجنبي لفريق اليد

ميدو يتحدث لـ في الفن عن عروض بطولة في أعمال فنية.. وأمنية العمل مع عادل إمام وجوني ديب

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا

تشكيل المصري - مرعي وأموتو يقودان الهجوم أمام مازيمبي.. والجلاصي على دكة البدلاء

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن

رمضان في الجول - دورة الفلكي.. اللعب بكرة شراب بتعليق لطيف وحضور الزعيم.. ومصنع نجوم الإسكندرية