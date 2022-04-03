الحضري يكشف أفضل مباراة في مسيرته.. ويصرح: لا أمانع العمل في الأهلي مجانا

الأحد، 03 أبريل 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

عصام الحضري

عصام الحضري منتخب مصر الأهلي
نرشح لكم
الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي الأهلي يعلن قرارات مجلس الإدارة.. اعتماد تجديد إيهاب أمين ومدير فني أجنبي لفريق اليد ميدو يتحدث لـ في الفن عن عروض بطولة في أعمال فنية.. وأمنية العمل مع عادل إمام وجوني ديب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا تشكيل المصري - مرعي وأموتو يقودان الهجوم أمام مازيمبي.. والجلاصي على دكة البدلاء مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن رمضان في الجول - دورة الفلكي.. اللعب بكرة شراب بتعليق لطيف وحضور الزعيم.. ومصنع نجوم الإسكندرية
أخر الأخبار
الحضري: بالأرقام وكل شيء أنا الحارس الأول في تاريخ مصر.. وحقيقة خلافي مع الشناوي 27 دقيقة | مصر
الحضري يكشف أفضل مباراة في مسيرته.. ويصرح: لا أمانع العمل في الأهلي مجانا 30 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: نتمنى تحقيق النتائج التي ترضينا في ظل هذا الجدول المزدحم 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن قرارات مجلس الإدارة.. اعتماد تجديد إيهاب أمين ومدير فني أجنبي لفريق اليد ساعة | مصر
ميدو يتحدث لـ في الفن عن عروض بطولة في أعمال فنية.. وأمنية العمل مع عادل إمام وجوني ديب ساعة | مصر
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الكونفدرالية - مازيمبي (1)(0) المصري.. هدف أول بركلة خلفية مزدوجة ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع