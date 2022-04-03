ميدو يتحدث لـ في الفن عن عروض بطولة في أعمال فنية.. وأمنية العمل مع عادل إمام وجوني ديب
الأحد، 03 أبريل 2022 - 15:02
كتب : FilGoal
يشارك نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو في السباق الرمضاني بظهوره في مسلسلي "سوتس بالعربي" و"شغل في العالي"، بعد أن شارك العام الماضي في "اللعبة 2".
وتواصل FilFan مع لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية للتحدث عن مشاركته في السباق الرمضاني ومستقبله في مجال الفن، وفي السطور التالية نرصد لكم الحوار.
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