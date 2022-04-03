استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد محسن أبو جريشة.. أيقونة الإسماعيلي ثانيا

الأحد، 03 أبريل 2022 - 14:54

كتب : ياسر الشريف

محمد محسن أبو جريشة - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد محسن أبو جريشة نجم مصر والإسماعيلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- علي أبو جريشة

3- محمود الخطيب

4- حسام حسن

5- محمد أبو تريكة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل الأفضل في تاريخ مصر محمد محسن أبو جريشة
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