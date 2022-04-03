جوائز مالية ضخمة في كأس العالم.. 9 ملايين دولار للمشاركة فقط

الأحد، 03 أبريل 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

كأس العالم

تنتظر المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر جوائز مالية ضخمة بغض النظر عن المركز المحقق في النهاية.

إذ يحصل الفريق المشارك فقط على 9 ملايين دولار وهذه جائزة المنتخبات أصحاب المراكز من السابع عشر وحتى الأخير (32).

وكشفت وكالة الأنباء القطرية عن تقسيم الجوائز المالية التي تنتظر المنتخبات المشاركة.

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ويبلغ إجمالي مجموع الجوائز المالية في مونديال قطر، 440 مليون دولار.

وجاء تقسيم الجوائز المالية كالآتي:

- يمنح فيفا جميع المنتخبات المشاركة 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة.

- 9 ملايين دولار لكل منتخب من المراكز 17 إلى 32 (المنتخبات التي ستخرج من دور المجموعات).

- 13 مليون دولار لكل منتخب من المراكز التاسع إلى السادس عشر (المنتخبات التي تودع من ثمن النهائي)

- 17 مليون دولار لكل منتخب من المراكز الخامس إلى الثامن (المنتخبات التي تودع من ربع النهائي)

- 25 مليون دولار لصاحب المركز الرابع

- 27 مليون دولار لصاحب المركز الثالث

- 30 مليون دولار للوصيف

- 42 مليون دولار للبطل.

كأس العالم مونديال قطر فيفا
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