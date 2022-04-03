جوائز مالية ضخمة في كأس العالم.. 9 ملايين دولار للمشاركة فقط

تنتظر المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر جوائز مالية ضخمة بغض النظر عن المركز المحقق في النهاية.

إذ يحصل الفريق المشارك فقط على 9 ملايين دولار وهذه جائزة المنتخبات أصحاب المراكز من السابع عشر وحتى الأخير (32).

وكشفت وكالة الأنباء القطرية عن تقسيم الجوائز المالية التي تنتظر المنتخبات المشاركة.

ويبلغ إجمالي مجموع الجوائز المالية في مونديال قطر، 440 مليون دولار.

وجاء تقسيم الجوائز المالية كالآتي:

- يمنح فيفا جميع المنتخبات المشاركة 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة.

- 9 ملايين دولار لكل منتخب من المراكز 17 إلى 32 (المنتخبات التي ستخرج من دور المجموعات).

- 13 مليون دولار لكل منتخب من المراكز التاسع إلى السادس عشر (المنتخبات التي تودع من ثمن النهائي)

- 17 مليون دولار لكل منتخب من المراكز الخامس إلى الثامن (المنتخبات التي تودع من ربع النهائي)

9 مليون دولار للمشاركة في كأس العالم فقط 💰🌏 فيفا تقدم جوائز 440 مليون دولار لكأس العالم، البطل يحصل على 42 مليون 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/wG4hCh49HM — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2022

- 25 مليون دولار لصاحب المركز الرابع

- 27 مليون دولار لصاحب المركز الثالث

- 30 مليون دولار للوصيف

- 42 مليون دولار للبطل.