مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا هاما مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره.

وكان كيروش قد حقق وصافة بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر بينما ودع التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تجمعنا اليوم جلسة مع كيروش من أجل استعراض التقرير الفني عن أسباب عدم التأهل إلى كأس العالم".

وكشف "الجلسة ستكون أيضا لمناقشة المدير الفني بشكل كامل في مسيرته مع المنتخب منذ بداية توليه المسؤولية".

وأضاف المصدر "يرغب جمال علام رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة في الاستعلام عن قرارات تم اتخاذها وأثارت الجدل وكان كيروش يعتذر وقتها عن تفسيرها بحجة أنه لا يوجد فرصة".

وشدد "خاصة فيما يتعلق بعدم تطوير الجانب الهجومي وانخفاض نسبة التهديف ومعايير الاختيارات بالنسبة للاعبين وطبيعة علاقته واستفادته من جهازه المعاون والصلاحيات التي يتم توزيعها عليهم فيما يشبه كشف حساب".

وعن مستقبله أوضح "سنعرف خلال الجلسة رغبته من عدمها في الاستمرار مع المنتخب إذا أراد اتحاد الكرة ذلك".

واختتم تصريحاته "إذا أعلن كيروش رغبته في الاستمرار سيتم مناقشته في خططه لبناء فريق قوي قادر على المنافسة بداية من أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار".