مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره

الأحد، 03 أبريل 2022 - 13:24

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا هاما مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره.

وكان كيروش قد حقق وصافة بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر بينما ودع التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تجمعنا اليوم جلسة مع كيروش من أجل استعراض التقرير الفني عن أسباب عدم التأهل إلى كأس العالم".

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن عامر حسين: لا نستطيع "تعشيم" الجمهور بإعادة مباراة السنغال.. والاجتماع المقبل يحدد مصير كأس مصر استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام عبد الرسول.. صلاح ليس في الـ 5 الأوائل بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر مع منتخب مصر

وكشف "الجلسة ستكون أيضا لمناقشة المدير الفني بشكل كامل في مسيرته مع المنتخب منذ بداية توليه المسؤولية".

وأضاف المصدر "يرغب جمال علام رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة في الاستعلام عن قرارات تم اتخاذها وأثارت الجدل وكان كيروش يعتذر وقتها عن تفسيرها بحجة أنه لا يوجد فرصة".

وشدد "خاصة فيما يتعلق بعدم تطوير الجانب الهجومي وانخفاض نسبة التهديف ومعايير الاختيارات بالنسبة للاعبين وطبيعة علاقته واستفادته من جهازه المعاون والصلاحيات التي يتم توزيعها عليهم فيما يشبه كشف حساب".

وعن مستقبله أوضح "سنعرف خلال الجلسة رغبته من عدمها في الاستمرار مع المنتخب إذا أراد اتحاد الكرة ذلك".

واختتم تصريحاته "إذا أعلن كيروش رغبته في الاستمرار سيتم مناقشته في خططه لبناء فريق قوي قادر على المنافسة بداية من أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار".

مصر كارلوس كيروش منتخب مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
عامر حسين: لا نستطيع "تعشيم" الجمهور بإعادة مباراة السنغال.. والاجتماع المقبل يحدد مصير كأس مصر مدرب السنغال: من البادئ باستخدام الليزر؟ لسنا عنصريين والتحكيم الإفريقي "فضيحة" بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر مع منتخب مصر عضو اتحاد الكرة: سيتم تقليص عدد أندية الدوري.. وأفضل بقاء كيروش جمال علام: لن نترك حق مصر.. وهذه خطوات شكوانا المقبلة ضد السنغال مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول ما قاله كيروش عن سلبيات الدوري وتأثيرها على الفراعنة اتحاد الكرة: عرضنا الشكوى ضد السنغال على مسؤولي فيفا.. وهذا ما قالوه عن مشاركة مصر رسالة من السولية وإمام عاشور لجماهير مصر بعد فشل التأهل لكأس العالم
أخر الأخبار
تشكيل المصري - مرعي وأموتو يقودان الهجوم أمام مازيمبي.. والجلاصي على دكة البدلاء 3 دقيقة | الكونفدرالية
فان بيرسي قد يعود إلى مانشستر يونايتد الموسم المقبل 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوائز مالية ضخمة في كأس العالم.. 9 ملايين دولار للمشاركة فقط 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نجتمع بـ كيروش من أجل تقييم فترته وتحديد مصيره ساعة | منتخب مصر
مدرب الترجي يتحدث عن إمكانية ملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب سيلتا فيجو غاضبا: هذا الأسبوع لا توجد أزمة في ريال مدريد وهذه أشياء جيدة لهم ساعة | الدوري الإسباني
راموس في قائمة سان جيرمان لأول مرة منذ أكثر من شهرين ساعة | الدوري الفرنسي
كلوب: لم نقدم أفضل أداء ضد واتفورد لكننا نستحق الفوز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع