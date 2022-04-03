مدرب سيلتا فيجو غاضبا: هذا الأسبوع لا توجد أزمة في ريال مدريد وهذه أشياء جيدة لهم

انتقد إدواردو كوديت المدير الفني لفريق سيلتا فيجو حكام مباراة فريقه ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

واحتسب حكم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ثلاث ركلات ترجيح للفريق الملكي في اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال كوديت في تصريحات صحفية: "أنا لست ضد الحكام ولكن هناك أدوات يمكن أن تساعد".

وأضاف "من الواضح جدا أن كيفن يخرج قدمه والشخص الذي يبحث عنه هو ميندي".

وتابع "هذا الأسبوع لم تعد هناك أزمة في ريال مدريد وهذه الأشياء جيدة لهم".

واختتم تصريحاته "كما هو الحال دائما كانت تقنية الفيديو جاهزة ولكن يبدو أنها لا تساعد".

وسجل كريم بنزيمة هدفي ريال مدريد من ركلتي جزاء بينما أضاع الثالثة.

ورفع ريال مدريد رصيده غلى 69 نقطة في الصدارة منفدرا، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.