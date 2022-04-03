راموس في قائمة سان جيرمان لأول مرة منذ أكثر من شهرين

عاد سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان إلى قائمة فريقه لأول مرة منذ أكثر من شهرين بعد تعافيه من الإصابة.

آخر مباراة لعبها راموس كان ضد ستاد رين في أواخر يناير الماضي.

راموس تدرب بشكل طبيعي مع الفريق منذ أيام، وبالفعل دخل قائمة لقاء لوريان يوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

راموس لم يلعب سوى 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وذلك بعد انضمامه للفريق قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ويغيب الرباعي كيلور نافاس وماركو فيراتي وأنخل دي ماريا وعبده ديالو بسبب إصابات عضلية مختلفة.

بينما يعاني جوليان دراكسلر من إصابة في ركبته.

ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة.

فيما يحتل لوريان في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.