راموس في قائمة سان جيرمان لأول مرة منذ أكثر من شهرين
الأحد، 03 أبريل 2022 - 12:54
كتب : FilGoal
عاد سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان إلى قائمة فريقه لأول مرة منذ أكثر من شهرين بعد تعافيه من الإصابة.
آخر مباراة لعبها راموس كان ضد ستاد رين في أواخر يناير الماضي.
راموس تدرب بشكل طبيعي مع الفريق منذ أيام، وبالفعل دخل قائمة لقاء لوريان يوم الأحد ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.
راموس لم يلعب سوى 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.
وذلك بعد انضمامه للفريق قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
ويغيب الرباعي كيلور نافاس وماركو فيراتي وأنخل دي ماريا وعبده ديالو بسبب إصابات عضلية مختلفة.
بينما يعاني جوليان دراكسلر من إصابة في ركبته.
ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة.
فيما يحتل لوريان في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.
نرشح لكم
تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 24 ساعة مدرب بريست: بلايلي لم يعد للفريق بعد لقاء الجزائر ولا يرد علينا تقرير فرنسي: ليل مهتم بضم مصطفى محمد تقرير: ليس مبابي.. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتصارعان على موهبة جديدة راموس يعود لصفوف سان جيرمان بعد شهرين غياب فابريجاس: صافرات الجماهير على ميسي؟ لم يحظى باريس سان جيرمان بلاعب مثله من قبل ليكيب تفجر قنبلة بشأن مستقبل مبابي بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين