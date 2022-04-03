استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن

الأحد، 03 أبريل 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

عبد الستار صبري - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات عبد الستار صبري كالتالي:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- أحمد حسن

4- عصام الحضري

5- حسام حسن

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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استفتاء الأفضل الأفضل في تاريخ مصر عبد الستار صبري
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