إسماعيل يوسف يكشف سبب تغيير منصبه في الزمالك.. وموقف محمد صبحي

الأحد، 03 أبريل 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

كشف إسماعيل يوسف عن تغيير منصبه من مدير الكرة بنادي الزمالك إلى مستشار فني لمجلس الإدارة.

وأوضح يوسف أن أسبابا خاصة به ستدفعه للغياب عن البلاد لمدة شهرين كانت سر تغيير منصبه.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تم تعييني مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك وهو تبديل في منصبي بالفعل بسبب غيابي عن البلاد الشهرين المقبلين لظروف خاصة بي ومشكورا مجلس الإدارة منحني منصب المستشار الفني".

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وأضاف "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي منصب، وأشكر مجلس الإدارة على تمسكهم بي".

وكشف إسماعيل يوسف "منصبي الجديد بشأن رأيي في النشاط الرياضي وليس بكرة القدم فقط".

وأوضح نجم الزمالك السابق "عدم تفرغي الفترة المقبلة سبب ابتعادي عن منصب رئيس جهاز الكرة في الزمالك".

وبالحديث عن محمد صبحي كشف "الزمالك يسعى بقوة لاستعادة اللاعب الموسم المقبل وسيتم التحدث في الأمر خلال الفترة المقبلة".

وعن إمكانية عودة صبحي مع وجود الثنائي محمد عواد وأبو جبل أجاب "لم يتم حسم الأمور في اللحظة الحالية وسيتم دراسة الأمر".

واختتم إسماعيل يوسف تصريحاته "لا يزال هناك ثلاث بطولات أو أكثر في الملعب مثل الدوري وبطولتي كأس مصر السابقة والحالية، لذلك هدفنا هو الهدوء خلال الفترة المقبلة".

الزمالك إسماعيل يوسف مدير الكرة مستشار فني
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